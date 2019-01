Drum clinic con il batterista Corrado Bertonazzi

Domenica 3 marzo dalle 14 alle 16:30 l’associazione artistica Torchio e Pennello ospiterà il famoso batterista Corrado Bertonazzi per un’interessante drum clinic. L’incontro patrocinato dal Comune di Albenga sarà incentrato sulla tecnica, il timing, le dinamiche, il suono, l’organizzazione dello studio e il business musicale.

Bertonazzi è professionista dall’età di 18 anni e allievo di Dom Famularo e Alfredo Golino. Ha suonato con diverse band e artisti, tra i quali Marco Carta, ed è fondatore della community Suonare la Batteria, in cui è seguito da circa 5mila persone. Il suo metodo “Suonare la batteria” è diventato best seller su Amazon.

“Sono felice di poter ospitare Corrado in questa sua prima data in Liguria – dichiara Steve Foglia, insegnate di batteria dell’associazione – è un vero professionista capace di coinvolgere chiunque grazie al suo modo di comunicare. Sarà una clinic molto interessante non solo dal punto di vista prettamente batteristico ma anche da una visione più ampia della musica”.

È indispensabile la prenotazione a causa dei posti limitati. I costi sono 25 € iscrizione promozione entro il 15 febbraio oppure 30 € iscrizione dopo il 15 febbraio.