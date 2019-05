“Dritti all’Isola” – Sfida in acque libere alla Gallinara

Sabato 18 e domenica 19 maggio grande fine settimana di sport con la manifestazione “Dritti all’Isola”: quasi 800 atleti provenienti da diverse nazioni sono pronti a sfidarsi nelle acque antistanti l’Isola Gallinara ad Albenga.

Si parte sabato alle ore 14 con il via alla 2 km e si replicherà domenica alle ore 9 quando partirà la gara principe di questa due giorni di nuoto in acque libere, la 5 km, che porterà gli atleti a circumnavigare l’isola Gallinara in senso antiorario. Con arrivo dell’ultimo dei partecipanti di questa prova partirà quindi la 3.5 km. Gli atleti impegnati nella prova andranno sino all’isola Gallinara per poi tornare alla spiaggia di lungomare Cristoforo Colombo.

“‘Dritti all’Isola’ porta in città numerosi visitatori e anche quest’anno, nonostante le condizioni meteo non siano particolarmente favorevoli, tenterà di bissare il grande successo della spettacolare edizione 2018”, afferma Mattia Rovere, organizzatore della manifestazione in collaborazione con il Comune.

“È un evento importante per Albenga – spiega il vicesindaco e assessore allo Sport Riccardo Tomatis – una bellissima giornata di sport che ha ricevuto grandi apprezzamenti per la perfetta riuscita grazie alla sinergia e all’impegno della macchina comunale e dei volontari. In questa edizione ci saranno alcune novità ed eventi collaterali. La volontà della nostra amministrazione è renderlo un appuntamento che consenta ai tanti appassionati e visitatori di conoscere la nostra bellissima città, richiami turisti in un periodo di bassa stagione e faccia da apripista della stagione estiva”.

PROGRAMMA

Sabato 18 maggio

RITIRO pacchi gara e chip 2 KM dalle 12 alle 13:30 presso l’hospitality di lungomare Cristoforo Colombo (sarà anche possibile ritirare i pacchi gara dei percorsi 3.5 km e 5 km)

ore 13:35 BRIEFING 2 KM

ore 14 PARTENZA 2 KM – Tempo massimo 100 minuti

ore 16 INIZIO PREMIAZIONI

Domenica 19 maggio

RITIRO pacchi gara e chip 5 KM dalle 7:30 alle 8:30 presso l’hospitality di lungomare Colombo

RITIRO pacchi gara e chip 3.5 KM dalle 7:30 alle 9:30 presso l’hospitality di lungomare Colombo

ore 8:35 BRIEFING 5 KM

ore 9 PARTENZA 5 KM – tempo massimo 200 minuti

ore 12 BRIEFING 3.5 KM

ore 12:30 PARTENZA 3.5 KM – tempo massimo 150 minuti

Chi parteciperà alla 3.5 km dovrà trovarsi presso l’hospitality del lungomare Colombo per le ore 11, così da garantire la propria presenza in caso di partenza anticipata

ore 12 apertura “PASTA PARTY”

ore 15 INIZIO PREMIAZIONI