“Dove vai tutta nuda?” – Esilarante commedia al Teatro Moretti

Giovedì 10 gennaio alle ore 21 arriva al Teatro “Moretti” di Pietra Ligure la commedia “Dove vai tutta nuda?” scritta e diretta da Marco Cavallaro e interpretata da un cast di straordinari attori: Maria Occhiogrosso, Fabio Mascagni, Alberto Barbi e Antonio Sarasso.

Feydeau è stato, forse, il più grande commediografo di un genere teatrale che dopo oltre 200 anni ancora resiste: La Farsa. Marco Cavallaro, partendo da un atto unico dei primi del ‘900 ho voluto smontare il testo per costruire una nuova e frizzante commedia, mantenendo però lo spirito di Feydeau in tutto il testo, quella che ne è nata è una nuova “farsa” ambientata ai giorni nostri.

La suite di un facoltoso albergo romano fa da scena alle disavventure dell’On. Panciaroli, Ministro della Repubblica Italiana a capo del Governo. Presunte tangenti, un amante insospettabile, la curiosità di un giornalista in cerca di scoop e una moglie che ha il “vizio” di girare sempre tutta nuda o quasi, sconvolgeranno la vita dell’Onorevole da sempre riconosciuto come persona dalla condotta esemplare sia sul lavoro, che nella vita privata.

Un gioco comico che si rifà al genere della pochade francese, con un pizzico di humor inglese ma in perfetto stile italiano. Porte che si aprono e si chiudono dove tutti cercano di nascondere tutto, ritmi da lasciare lo spettatore senza fiato tra una risata e l’altra fanno di “Dove vai tutta nuda?” una nuova irresistibile commedia che farà scoprire allo spettatore che a volte la “Casta”, il potere e il denaro non riescono sempre a salvarci da ciò che il destino ha in serbo per noi.

Biglietto: intero € 22, ridotto € 20

Prevendita e Prenotazioni: Ottica Pietrese, Pietra Ligure