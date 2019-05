“Dove sei, giovane Holden?” – Il capolavoro di Salinger a “Il Maggio dei Libri”

La tradizionale iniziativa nazionale del Centro per il Libro e la Lettura “Il Maggio dei Libri” torna per il secondo anno consecutivo a Borgio Verezzi. Sabato 18 maggio alle ore 21 presso la Sala Consiliare del Municipio avrò luogo uno speciale incontro letterario con performance di lettura teatrale in collaborazione con l’associazione ingauna #cosavuoichetilegga?, che con le sue lettrici attrici celebrerà i cento anni dalla nascita di Jerome David Salinger.

L’autore statunitense, tra gli ispiratori del movimento letterario della Beat Generation, è celebre soprattutto per aver scritto “Il giovane Holden” (“The catcher in the rye”), romanzo di formazione che ha riscosso un’enorme popolarità fin dalla sua pubblicazione nel 1951 per poi divenire un classico della letteratura americana. Le tematiche sono quelle care a Salinger: pensieri e azioni di giovani disadattati o a disagio, adolescenti silenziosi che non esprimono ciò che provano, disprezzo per la società borghese e convenzionale.

La scelta di dedicare l’incontro a Salinger è stata suggerita direttamente dal Centro per il Libro e la Lettura all’interno dell’evento nazionale “Il Maggio dei Libri 2019”: la serata intende omaggiare l’autore e la letteratura americana ma soprattutto si presenta come iniziativa volta alla promozione della lettura (anche attraverso l’ascolto di brani letti ad alta voce), come componente fondamentale della crescita culturale di ogni persona e comunità.

L’accoglienza e il saluto iniziale saranno quelli della consigliera delegata alla Cultura Mara Perata, che ha fortemente voluto questo incontro progettandolo insieme alla biblioteca civica e all’Ufficio Cultura comunale e con l’aiuto dell’associazione di lettori. Dopo l’introduzione di Graziella Frasca Gallo, l’incontro proseguirà con la lettura teatrale di brani scelti tratti dal libro e interpretati dalle lettrici attrici Monica Maggi, Michele Marziano, Susy Minutoli, Paola Paolino, Loredana Polli, esperte in performance di lettura e culturali.

Ad impreziosire la serata ci saranno gli intermezzi danzati di Irene Ciravegna, coreografa e danzatrice, accompagnata da Ilaria Cozzani, Franca Damiano, Gabriella Gallo, Monica Tobia. Per concludere, “sdrammatizzando” un poco gli aspetti più malinconici del giovane Holden, ascolteremo dalla lettrice Graziella Ghezzi il brano contemporaneo “La Milf”, un monologo di Daria Pratesi, scrittrice teatrale e cinematografica, incentrato sul rapporto fra le generazioni (nello specifico madri e figli), in cui può accadere che i ruoli si sovrappongano mescolandosi… Così con leggerezza ci ritroveremo in un crescendo di ironia, equivoci e doppi sensi seguendo il candido racconto di una madre alle prese con gli amici del figlio.