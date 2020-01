Doug Seegers & Band open El Bastardo live at Raindogs

A maggio 2019 è uscito il nuovo disco “A story I got to tell” con la partecipazione di musicisti straordinari quali Jackson Browne, Jay Bellerose, Greg Leisz e Joe Henry, che ha prodotto il disco nei suoi studi in California.

Le musiche spaziano dal country all’honky tonk, dal rock’n’roll all’americana, con la pedal steel a ricamare melodie preziose dietro la voce angelica di Doug Seegers. Una voce che la stampa ha già paragonato a quella di Willie Nelson e Jimmi Dale Gilmore e Hank Williams.

La vicenda del 67enne Douglas Seegers è talmente incredibile che potrebbe tranquillamente diventare (ed è probabile che lo diventi) il soggetto di un film e ha fatto di Doug un vero e proprio mito. Douglas inizia suonando “on the road” a New York e Austin prima di trasferirsi definitivamente nello stato di New York, sposarsi e mettere al mondo due figli. Il richiamo della strada è però troppo forte: lo ritroviamo solitario molti anni dopo a Nashville. È diventato un vero senzatetto che si esibisce per strada.

Ingresso 15 € con tessera ARCI