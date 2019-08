“Donne. Soggetto femminile plurale” – Mostra di Cinzia Ghigliano

Da mercoledì 7 agosto (vernissage ore 18) a venerdì 27 settembre la Biblioteca Civica di Borghetto Santo Spirito ospita la mostra di 37 tavole originali “Donne. Soggetto femminile plurale” dell’illustratrice, fumettista, pittrice e disegnatrice cuneese Cinzia Ghigliano, visitabile dal lunedì al giovedì in orario 9 – 12 e 15 – 18 e il venerdì in orario 9 – 12.

Scrutando l’esposizione il visitatore potrà immergersi in un mondo di storie al femminile, cogliere frustrazioni, pulsioni avvilite, solitudini dentro e dietro l’istantanea della donna che legge l’opera e che di volta in volta viene “fotografata” da Ghigliano. La disegnatrice osserva realtà con occhi grandi e intensi, in modo discreto e riguardoso, quasi come se sedendosi a fianco a loro, silenziosamente, indagasse vite, riportandone impressioni e sensazioni con garbo, senza forzature.

Cinzia Ghigliano dal 1976, anno in cui inizia la collaborazione con il mensile Linus, snoda la sua attività attraverso disparatissimi canali, tutti di successo, tutti testimoniati da premi e riconoscimenti e collaborazioni di rilievo. Ha illustrato su riviste come Il Corriere dei Piccoli e Snoopy e per aziende quali Montedison e Slow Food. Le sue opere sono presenti nei musei del fumetto di Bruxelles, Angouleme e Lisbona. Con la sua pittura ha interpretato Pavese, Fenoglio, De André e la celeberrima “Antologia di Spoon River”.