Mercoledì 17 luglio alle ore 21:15 in piazza della Concordia (in caso di pioggia all’adiacente museo MUDA) ad Albissola Marina si terrà “Don Gallo e De André: dimmi chi escludi, ti dirò chi sei”, incontro con Dori Ghezzi, Vauro Senesi, Giorgio Scaramuzzino e la Comunità San Benedetto al Porto per l’anniversario dalla nascita di don Andrea Gallo e nell’ambito del Festival “Parole ubikate in mare”, organizzato dalla Libreria Ubik e dal Comune. In collegamento Mimmo Lucano. Modera Renata Barberis.

Una serata in ricordo don Andrea Gallo e per continuare il cammino della Comunità San Benedetto al Porto che ogni giorno continua ad “osare la speranza” in sostegno degli ultimi, degli esclusi, dei deboli, sulla strada dell’accoglienza. Di chi (come diceva l’amico De André) viaggia in direzione ostinata e contraria, i “servi disobbedienti alle leggi del branco”.

Alcuni storici amici di don Gallo vogliono ricordare il suo costante impegno per denunciare le ingiustizie della nostra società. Un corpo e un’anima messi al servizio della comunità. Una mancanza che insegna a impegnarsi. Un’assenza che è presenza e che Dori Ghezzi e Vauro (amici e compagni di tante battaglie) cercheranno di rievocare a Parole Ubikate, con letture e musica.

“Don Andrea Gallo ha rappresentato la voce profetica della nostra società, ha individuato i mali ma ha anche aperto nuovi orizzonti a tal punto che è riuscito a prefigurare papa Francesco – spiega il regista e attore Moni Ovadia – Don Andrea ci ha messo più della faccia, il cuore e l’anima, ci ha lasciato un senso dell’impegno unico ma anche una mancanza che ci impegna a richiamarne il magistero”.