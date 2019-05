Don Camillo e Peppone al Dreams Festival a Loano

Lunedì 29 luglio, alle ore 21:30, nuovo appuntamento con il Dream Festival con lo spettacolo Don Camillo e Peppone all’Arena Estiva Giardino Del Principe di Loano.

Franco Abba e Mauro Stante presentano una personalissima rilettura poetica degli inossidabili personaggi di “Don Camillo e Peppone”, due lati della stessa medaglia, due italiani dal cuore d’oro che dietro l’apparente ostilità non possono fare a meno l’uno dell’altro.

I due personaggi di Giovannino Guareschi sono gli interpreti di due culture opposte, due stili di vita diversi, con la tradizione Italia cattolica e democristiana da un lato e il rivoluzionario modello comunista dall’altro, capaci di trasformare il confronto politico in un modo per riflettere, in maniera bonaria e ironica, al limite del sarcasmo sulle diversità che fanno di Don Camillo e Peppone due “amici” che si capiscono e si stimano, divisi sulle faccende locali ma che si ritrovano uniti contro le avversità esterne.

Vendita e prevendita biglietti per gli spettacoli di musica, cabaret, danza, teatro sul circuito Ticket One (on-line su ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) e a Loano presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi.