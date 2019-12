Domenico Quirico alla rassegna “Strenne di Natale – Libri in compagnia di…”

Piacere della lettura, conoscenza, approfondimento e convivialità sono gli elementi che caratterizzano “Strenne di Natale – Libri in compagnia di…”, rassegna dedicata alla presentazione di buoni libri, condotte con professionalità da Graziella Frasca Gallo, e organizzata dal Comune di Borghetto Santo Spirito nell’intento di suggerire strenne da mettere sotto l’albero e leggere durante le prossime festività.

Giovedì 2 gennaio alle ore 17 a Palazzo Elena Pietracaprina, in piazza Libertà, il giornalista e inviato Domenico Quirico presenta i sui libri “Che cos’è la guerra – Il racconto di chi ha vissuto in prima persona” (Salani Editore) e “Morte di un ragazzo italiano” (Neri Pozza Editore), scritto in memoria di Giovanni Lo Porto, giovane cooperante al confine tra Pakistan e Afghanistan, ucciso a causa di un attacco di droni statunitensi.

Grande osservatore dei molti conflitti che stanno insanguinando l’Africa e il Medio Oriente, soprattutto degli ultimi vent’anni dalla Somalia al Congo, dal Ruanda alla primavera araba, Domenico Quirico ha vissuto la guerra sulla propria pelle. Dalla sua esperienza nascono i suoi libri, che ripercorrono la storia recente, intrecciando le voci e le testimonianze di coloro che la narrazione pubblica ha spesso lasciato ai margini.

“La rassegna conclude il 2019 e apre il 2020 all’insegna della cultura e delle buone letture. L’edizione che presentiamo è particolarmente prestigiosa per gli autori presenti e propone l’incontro con tre personalità differenti tra loro che spaziano tra temi diversi ma sono accomunati dalla capacità di raccontare e coinvolgere”, dichiara l’assessora comunale alla Cultura Mariacarla Calcaterra.

L’edizione 2019 – 2020 è sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali grazie al contributo a valere sul fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario ricevuto dal Comune nel 2019.