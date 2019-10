“Dolcetto o scherzetto?” Ad Alassio scegli l’Halloween che più ti piace!

Sarà lo street food il protagonista delle giornate di Halloween nella Città del Muretto. Dal 31 ottobre al 3 novembre in un colorato e dinamico villaggio in piazza Partigiani l’Associazione Italiana Cuochi Itineranti con il patrocinio dell’Assessorato comunale al Turismo porterà avanti la propria campagna di tutela, sviluppo e sensibilizzazione dei valori della cultura gastronomica italiana. Lo farà con quattro giorni di “cibo da strada”, operatori selezionati e rappresentanti la qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane.

All’interno del villaggio si potranno gustare i classici del cibo da strada come la grigliata di carne, la patata twister e i bomboloni alla crema come dessert ma anche il meglio del cibo da strada italiano: gli hamburger di fassona, gli arancini siciliani, il risotto alla robiola, le olive ascolane e il fritto di mare! Ospiti internazionali, la cucina americana con i maxi hamburger e gli hot dog! Il tutto preparato e cucinato al momento da “chef”, selezionati dagli organizzatori, che parteciperanno con i loro caratteristici stand e con materie prime di comprovata provenienza. Il tutto annaffiato da birra artigianale italiana e belga.

Accanto allo street food numerose iniziative d’intrattenimento organizzate per il coinvolgimento del pubblico: giovedì 31 ottobre a partire dalle ore 16:30 “Alassio in Halloween”, giochi e animazioni a tema per i bambini e pane e Nutella per tutti. La sera di giovedì musica dal vivo con il gruppo rockabilly Burning Boys.

Venerdì 1 novembre la serata si anima con la presenza del “dj del mare”: dalle 21:30 Franco Branco dj salirà sul palco per far ballare la piazza. Sabato 2 novembre sarà il momento del “Pianist Alternative” Luca D’Amato, che trasformerà la serata in un mix di emozioni con la musica del suo pianoforte.

“Tra le numerose proposte ricevute negli ultimi tempi abbiamo privilegiato quella a nostro avviso più completa – spiega l’assessore Angelo Galtieri – Quella dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti è infatti una soluzione che, nel ribadire i valori della cultura gastronomica locale, nazionale e internazionale, è in grado di coinvolgere i bambini, ma anche gli adulti con una proposta di intrattenimento a 360 gradi”.

Per i giovani l’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio ha invece accolto la richiesta dell’Associazione Giovani Alassio e di Strobe Party, gruppo specializzato nell’organizzazione di feste ed eventi dedicati ai giovani. Dalla sera del 31 ottobre nell’ex Chiesa Anglicana troverà spazio uno “spaventoso” con tanto di fantasma e di leggenda, ovviamente terrificante.

“La leggenda narra che in questa chiesa sconsacrata ci sia una maledizione: ‘Allo scoccare dei 12 rintocchi la notte del 31 ottobre appare un pericoloso fantasma. Solo se nessuno aprirà la porta… il pericolo rimarrà dentro le mura!’ – raccontano AGA e Strobe – Nelle segrete sono state trovate queste righe scritte su un tavolo di legno risalenti al diciottesimo secolo. Nessuno sa se sono vere ma da anni i fenomeni paranormali legati a questa leggenda spesso la notte di Halloween disturbano il sonno dei villeggianti. Noi abbiamo deciso di sfidare la sorte e aprire per la prima volta la chiesa sconsacrata la notte di Halloween e tu… sarai abbastanza coraggioso per vivere l’incubo della chiesa ‘Stranger Alassio’?”.