Dog Trekking: escursionismo a quattro zampe nella natura del Finalese

Oggi quasi tutti sono consapevoli di quanta felicità ci possa regalare l’amicizia di un cane ma non tutti sanno come gestirlo in situazioni fuori dalla norma, come per esempio una camminata immersa nel bosco, dove odori, incontri con altri cani o animali selvatici possono agitare a dismisura il nostro amico a quattro zampe.

Domenica 7 febbraio sarà una giornata dedicata a chi desidera avvicinarsi al mondo del dog trekking e un “assaggio” per imparare a gestire il proprio cane durante un’escursione in natura.

Tutto il lavoro svolto dalle addestratrici sarà affiancato dalla meraviglia dei posti che visiteremo, dallo splendore della Grotta dell’Edera, uno dei simboli del Finalese, fino alla bellezza del Castrum Perticae di Sant’Antonino, emblema della storia di quel luogo.

Dislivello: 300 m max. Distanza: circa 8 km max. Difficoltà: E (facile). Equipaggiamento richiesto: zaino con acqua, cibo e guscio (k-way), scarpe da trekking; per il cane collare fisso o pettorina e acqua. Gli animali saranno tenuti al guinzaglio per tutta la durata dell’escursione per poter lavorare in sicurezza.

L’evento sarà gestito da un Accompagnatore di Media Montagna e Addestratore Cinofilo ENCI e svolto in collaborazione con Dog at Work e Trekking Different. Costi: singolo 35 €, coppia 50 €, famiglia 60 € (2 bambini). È consigliata la prenotazione.