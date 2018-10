L’Associazione Facciamo Centro in collaborazione con il Comune propone “Dog in Pietra”: piazza Vittorio Emanuele II ospiterà gli amici a quattro zampe con sfilata canina di cani meticci e non, dimostrazione di agility dog a cura del Virtus Dog Agility Team e premiazione di tutte le categorie della passerella canina.

Ospiti della serata il pietrese Carlo Fazio e la sua border collie Hindia, che anche quest’anno sono stati convocati nella Nazionale italiana di Agility Dog. Significativa la loro partecipazione a luglio ai campionati europei a Vienna e ad ottobre ai campionati del mondo in Svezia.

La musica sarà a cura di Paola Arras, docente di Pianoforte e direttrice artistica della Scuola Pianistica Ateneum di Finale Ligure insieme a Riccardo Zegna e Maurizio Fiaschi.