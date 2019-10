DJ Matrix alla Festa delle Scuole all\'Essaouira

Per Natale è in arrivo uno special guest: come ogni anno la nostra tradizione di avere in esclusiva dj Matrix. Venerdì 20 dicembre torna la Festa delle Scuole, il party one night dedicato agli studenti della provincia di Savona. Tra i più famosi istituti il “Giordano Bruno”, ISS “Falcone”, ISSEL Finale Ligure, Alberghiero, “Don Bosco”, Agrario”, ITIS, IPSIA.

Il nostro angolo Photo Booth sarà a vostra disposizione tutta la serata! Servizio navetta gratuito da Alassio ad Albenga. Line Up: Andrew Bax // Ciabi // Mad Fiftyone.

Apertura ore 23. LISTA Valida fino a 00:30: lista e acquisto online: 20 € (Fino ad esaurimento), alla porta 25 €. Scrivici in direct per esser messo in lista: http://bit.ly/InstaStrobe.

