“Distanza o prossimità” – Conferenza dell’architetto Emilio Caravatti

La Commissione Culturale dell’Ordine degli Architetti di Savona dialogherà con l’architetto Emilio Cravatti, architetto di indubbia qualità che nel 2017 ha vinto il premio come Architetto Italiano dell’Anno.

Caravatti si occupa da molti anni di progettazione di edifici in contesti sociali ed economici difficili. Molto importante è l’impegno in Africa in linea con i principi fondativi della piccola onlus Africabougou, associazione nata a Monza nel 2006 e di cui lo studio Caravatti è cuore pulsante, e i suoi campi di attività a servizio delle comunità locali, che spaziano dalle costruzioni a progetti di formazione e microcredito.

I progetti realizzano opere piccole e all’apparenza modeste che solo superficialmente possono essere classificate come marginali e in cui all’architetto sono richieste competenze che sono ormai sempre più importanti anche nei contesti più “avanzati”: la capacità di instaurare un dialogo con le comunità e confrontarsi con i contesti locali, naturali e culturali e con realtà e processi decisionali che parlando di Africa possono essere considerati “altri” ma che ad altre latitudini non lo sono.