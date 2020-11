“Discarilandia”: la “terra promessa” dei rifiuti al Teatro delle Udienze

Finale Ligure. Domenica 28 marzo alle ore 16:30 il Teatro d’Oltre Confine propone il progetto educativo sul riciclo per bambini dai 3 ai 10 anni “Discarilandia”.

Riciclare, fare la raccolta differenziata per un mondo pulito… Quante volte ci è capitato di vedere bottiglie di vetro, tappi di plastica, mozziconi di sigaretta per le strade o in un parco e continuare a camminare senza fare nulla?

E se i rifiuti avessero un sogno, diciamo pure “il” sogno, una specie di terra promessa che desiderano raggiungere e di cui si è narrato da generazioni e generazioni… la discarica, o meglio “Discarilandia”, dove tutto si trasforma, dove plastica, cartone, lattine, eccetera eccetera vengono rigenerate e possono tornare a nuova vita senza inquinare.

Un posto magico, enorme, colorato, bellissimo, dove tutto è organizzato, ognuno si sente a suo agio, in mezzo ai suoi simili, non ci si sente più rifiut-ati e si vive semplicemente in armonia.

Ingresso: 7 €. A causa delle nuove disposizioni non sarà consentito l’accesso a spettatori non muniti di biglietto e non sarà possibile acquistarli in loco ma solo attraverso la biglietteria online. In caso di persone con difficoltà motorie, prima di acquistare i biglietti contattare la Direzione al numero 3274743920.