“Direzione controvento” con Marco Segrini e Carlo Ponta alle Officine Solimano

Venerdì 6 e sabato 7 dicembre alle ore 20:45 alle Officine Solimano Marco Segrini e Carlo Ponta interpreteranno “Direzione controvento”, liberamente ispirato ad “Avanti tutta” e “Adesso basta” di Simone Perotti, per la regia di Claudia Barbieri.

“Il fatto è che ci hanno raccontato che saremmo diventati tutti ricchi, in carriera, con splendide auto a frequentare ristoranti eleganti, vestiti alla moda… Tutte balle! La verità è che ci fanno vivere, consumare, abitare in modo spesso insensato. Dai retta a me la soluzione è la decrescita non la crescita!”.

A causa di un incidente con l’auto Michele, direttore marketing, è costretto ad annullare la sua intensa giornata lavorativa e a fermarsi a casa di Angelo, ex manager trasferitosi in campagna. Questo incontro sarà l’occasione per uno scambio – scontro di vedute su due diversi stili di vita e uno sguardo critico sulla nostra società. Questo modello economico crea vero benessere? È possibile vivere seguendo le nostre passioni? Decrescita sì ma ancor meglio rinascita verso un cambiamento per un presente più sereno e un futuro più felice.

Lo spettacolo trae ispirazione da un fenomeno sociale che negli ultimi anni, soprattutto nei Paesi anglosassoni, ha interessato milioni di lavoratori e ora, complice la crisi, si è diffuso anche in Italia: il downshifting. In Italia, tra gli altri, ne è portavoce Simone Perotti, che ha raccontato la sua esperienza di cambio di rotta in alcuni libri di successo, “Adesso basta” e “Avanti Tutta”.

Biglietto: € 15 (€ 12 per i soci ARCI)