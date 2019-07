“Dire Straits Tribute” – I grandi successi del gruppo rock britannico con i Why Aye Men

Prende il via sabato 20 luglio alle ore 21:30 nel cuore del centro storico di Borgio Verezzi la rassegna “Tributi in piazza san Pietro” con gli Why Aye Men e il loro “Dire Straits Tribute”, una serata tutta dedicata ai più grandi successi del noto gruppo rock britannico fondato nel 1977 da Mark Knopfler e organizzata dal Comune in collaborazione con la Coop. Arte & Musica di Savona.

La band nasce nel gennaio 2009. La passione per la buona musica, per il rock e per il “sound” degli anni ’70, nonché l’amicizia con altri musicisti, portano alla composizione della band sullo stile della formazione dei Dire Straits degli anni ’80.

“Quest’anno abbiamo voluto valorizzare le nostre due belle piazze borgesi, l’antica piazza san Pietro e la nuovissima piazza Marconi, con due rassegne musicali diverse che intendono celebrare alcuni ‘grandi’ della storia della musica, italiani e stranieri, e allo stesso tempo le nostre eccellenze locali con artisti borgesi o del territorio che si sono distinti per carisma e capacità artistiche”, commenta Andrea Costa, consigliere comunale delegato al Turismo.

“In piazza san Pietro si comincia con il tributo internazionale ai Dire Straits e si torna in Italia con Ligabue, Modugno e Battisti per accontentare tutti, giovani e meno giovani – dice ancora Costa – Vi aspettiamo sul sagrato della bella chiesa parrocchiale per ascoltare e cantare insieme tanta buona musica!”.

Ad accogliere il pubblico, come tradizione, nessuna platea di sedie ma solo il lungo sagrato della chiesa in acciottolato su cui sedersi: a disposizione un centinaio di cuscini per stare più comodi.