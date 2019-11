“Dio ride” con Moni Ovadia al Teatro Chiabrera

Il 27 gennaio alle ore 21 al Teatro Chiabrera “Dio ride”: l’attore e regista Moni Ovadia porta in scena il suo nuovo spettacolo con Stage Orchestra, luci di Cesare Agoni e Sergio Martinelli, scene, costumi ed elaborazione immagini di Elisa Savi, progetto audio di Mauro Pagiaro.

Una zattera in forma di piccola scena approdava in teatro venticinque anni fa (“Oylem Goylem”, ospitato nel 1999). Trasportava sei vagabondi, cinque musicanti e un narratore di nome Simkha Rabinovich. A chi sentiva il desiderio di ascoltare, Simkha raccontava storie di una gente esiliata, ne cantava le canzoni, canti tristi e allegri, luttuosi e nostalgici, di quel popolo che illuminò e diede gloria alla diaspora.

I musicanti lo accompagnavano con i loro strumenti e con lui rievocavano le melodie che quel mondo – fatto di comunità grandi, piccole e piccolissime – aveva creato per vivere le feste, le celebrazioni e i riti di passaggio.

Dopo un quarto di secolo di erranza, Simkha Rabinovich e i suoi compagni di strada, ritornano per continuare la narrazione di quel popolo sospeso fra cielo e terra in permanente attesa, per indagarne la vertiginosa spiritualità con lo stile che ha permesso loro di farsi tramite di un racconto impossibile eppure necessario, rapsodico e trasfigurato, fatto di storie e canti, storielle e musiche, piccole letture e riflessioni alla ricerca di un divino ineffabile presente e assente, vivo e forse inesistente, padre e madre, redentore che chiede di essere redento nel cammino di donne, uomini e creature viventi verso un mondo di giustizia e di pace.