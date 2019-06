Digital Fiction Festival a Finale Ligure

Dal 1 al 4 agosto, appuntamento con il Digital Fiction Festival alla Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure.

Il Digital Fiction Festival, prima manifestazione in Italia interamente dedicata alla fiction internazionale è sostenuta oltre che dalla Genova Liguria Filmcommission, dalla Regione Liguria, dal Comune di Finale Ligure, Fondazione De Mari, Unione Provinciale Albergatori e gode del patrocinio della Rai e della partnership di Rai Fiction.

4 giorni di attività che ruoteranno intorno alla fiction internazionale ma che vedranno anche ampi spazi dedicati alle produzioni italiane con un’attenzione particolare a quelle girate in Liguria. Il DFF sarà quindi anche l’occasione per presentare in anteprima alcuni teaser di importanti fiction italiane –attualmente in lavorazione in Liguria- che saranno sugli schermi dal prossimo anno.

A curare la direzione artistica del DFF sarà Walter Iuzzolino, ligure di origine ma da molti anni residente a Londra, uno fra i maggiori esperti mondiali del settore editor del canale britannico Channel 4 e ideatore del servizio internazionale di streaming Walter Present.

Walter Iuzzolino selezionerà, all’interno del panorama internazionale, dieci fiction che verranno presentate ad una commissione tecnica (formata da registi, sceneggiatori e altri addetti ai lavori del settore) che avrà il compito di scegliere le migliori cinque che verranno quindi presentate al pubblico nel corso del DIGITAL FICTION FESTIVAL.

Nel corso delle diverse serate il DFF ospiterà poi grandi nomi del panorama attoriale legato alla produzione di fiction italiane. Il DFF non sarà però solo proiezioni di fiction internazionali in anteprima ma sarà anche l’occasione per entrare più a fondo nei meccanismi che compongono la creazione del prodotto fiction: attraverso una serie di incontri, tavole rotonde, masterclass, sonorizzazioni, mostre fotografiche il mondo della serialità sarà indagato e osservato da punti di vista differenti.

Al pubblico, vero protagonista del DFF andrà infine il compito di decretare la fiction vincitrice nel corso della serata finale, il 4 agosto.

Tra gli eventi musicali lo spettacolo “MENTRE LE OMBRE SI ALLUNGANO”, spettacolo simbolo dell’avanguardismo dei La Crus, storica band milanese, chi si riunisce esclusivamente per ridare vita a questa performance e per pochissime date. Un concerto con una proiezione sul grande schermo in cui, come una grande finestra, scorrono le immagini oniriche, campionate dai primi esperimenti di cinema di Man Ray.

Come omaggio alla tradizione italiana legata al cinema e all’audiovisivo in genere verrà inoltre allestita una mostra fotografica dedicata al capolavoro del cinema muto “Cabiria”.