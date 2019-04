“Difendiamo i parchi liguri” – Incontro con il WWF

Venerdì 5 aprile alle ore 18 alla Libreria Ubik si terrà “Difendiamo i parchi liguri”, incontro con Marco Piombo, responsabile regionale del WWF, a cura di Italia Nostra, WWF, Friday for Future, con il sostegno di Arci, Legambiente, Comitato Acqua pubblica. Al centro dell’incontro le criticità del disegno di legge regionale che arretra i limiti delle aree parco, cancella 42 oasi naturalistiche e abbandona il progetto del Parco del Finalese.

Le associazioni e i movimenti liguri che hanno a cuore la tutela del territorio e le sue caratteristiche identitarie e ambientali esprimono forti critiche sul nuovo disegno di legge 210 del 26/07/2018, in votazione il 9 aprile in Consiglio Regionale, che prevede l’arretramento di limiti delle aree parco impoverendo il territorio.

La cancellazione di ben 42 oasi naturalistiche peserebbe in particolare molto sul Savonese, mettendo in pericolo quelle delle Rocche Bianche, fra Vado, Quiliano e Altare, quelle alla foce del Letimbro e del Sansobbia. In più restano ancora roventi i casi dell’incomprensibile rifiuto di far entrare Urbe nel Parco del Beigua e la decisione di abbandonare il progetto di creazione del Parco del Finalese.