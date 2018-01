“Dieter è morto” – Incontro con Agnese Innocente e Jessica Cioffi

Giovedì 25 gennaio dalle 16 in via Verzellino 33R Jessica “Loputyn” Cioffi e Agnese Innocente inaugurano gli incontri targati Shockdom Edizioni e dedicati alla collana TIMED, che racchiude volumi a se stanti, pezzi unici della narrativa a fumetti, collegati fra loro dalla capacità di far riflettere e lasciare al lettore spunti di riflessione personale.

“Dieter è morto” è il primo volume supereroistico per la casa editrice: grandi firme d’autore, nuove promesse e i disegni di Angela Innocente lo rendono unico e indimenticabile. La trama parte dal suicidio di Dieter e dalla ricerca di risposte da parte di Niklas, suo amico d’infanzia, obbligandolo ad usare i suoi super poteri scoprendo molto più di quello che avrebbe voluto. Il tratto di Angela Innocente è inconfondibile e l’uso dei colori di questa giovane artista sono in grado di sottolineare il pathos della trama.

Jessica “Loputyn” Cioffi è una disegnatrice affermata che presenterà “Il canto delle sirene”, secondo titolo della collana, che tratta il tema della diversità e della solitudine, con la delicatezza del tratto che caratterizza i suoi lavori.