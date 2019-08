Diato Fest Vol. IV & Special Guest “Shandon” a La Flaca Beach

Sabato 10 agosto il Diato Fest Vol. IV farà vibrare la passeggiata degli Artisti di Albissola Marina. Nato per gioco nel 2015, il Festival Diatomeico è diventato con il passare degli anni un punto fermo della Live Music Albissolese. L’evento è organizzato per il quarto anno di fila dalla band Diatomea in collaborazione con La Flaca Beach.

Tra i vari ospiti l’edizione del 2018 ha avuto per protagonisti sul palco i Meganoidi, storica band genovese. Anche quest’anno il programma è vario e da scoprire ora dopo ora. Si partirà alle ore 18 con l’AperiFest, condito di dj set e body painting, e a seguire live music con le band The Newlanders, Jun, Diatomea e Shandon.

Per non farvi mancare nulla dalle ore 00:30 la festa prosegue sulla spiaggia con la Silent Disco by Amici di Casa Jorn.