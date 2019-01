“Diario intimo” – Mostra di pittura di Carlotta Cecconi

Il Circolo degli Artisti in pozzo Garitta 32 ad Albissola Marina ospita la personale di Carlotta Cecconi, visitabile da sabato 2 febbraio (inaugurazione ore 17 con concerto di chitarra del maestro Riccardo Guella) a domenica 17 febbraio, dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 18.

L’artista, vive e lavora a Genova. Dopo aver conseguito la maturità classica presso il Liceo D’Oria, si laurea in Architettura all’Università di Genova. Parallelamente si forma pittoricamente sotto la guida dell’artista genovese Renata Soro. Figlia di musicisti è appassionata di teatro, lirica e musica classica e spazia quindi in una pluralità di interessi quali la musica, il canto, la danza.

È fra le promotrici nel dicembre 2016, in via dei Giustiniani a Genova, delle “Salonnieres”, che diventano presto un salotto artistico di incontro, interscambio e condivisione tra amanti della pittura, musica e letteratura. Questo spazio creativo è concepito nell’ottica che esista un’unica arte che si traduce in diverse forme espressive.