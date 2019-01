“Diario di Viaggio” dalla Francia di Anna e Giuse Cervetto

Proseguono gli appuntamenti mensili con il “Diario di Viaggio” a cura di Anna e Giuse Cervetto. Sabato 19 gennaio alle ore 16:30 alla Società Operaia Cattolica “Nostra Signora di Misericordia” in via Famagosta 4 a Savona si va in Francia, più precisamente a Reims e nella valle del Rodano.

Se dovessimo semplicemente parafrasare Rossini con l’opera ‘Viaggio a Reims’ si potrebbe pensare che il nostro videodiario si esaurisca nei territori della Champagne, invece prima di raggiungere la zona delle piacevolissime bollicine abbiamo sostato e visitato incantevoli cittadine note o meno note come Annency, Langres e Troyes, giungendo così a Epernay per visitare una cantina e prendere visione del ciclo produttivo del vino più prezioso di Francia. Nel video non mancano immagini di un breve viaggio lungo le rive del Rodano meridionale, un itinerario in cui emergono soprattutto le vestigia dell’antica Roma.