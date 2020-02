“Diario di pittura” di Marino Iotti al Circolo degli Artisti

Dal 7 (inaugurazione alle ore 17) al 22 marzo sarà ospite negli spazi del Circolo degli Artisti, in Pozzo Garitta 32, ad Albissola Marina l’artista Marino Iotti con la sua mostra personale “Diario di pittura”, visitabile dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica in orario 10 – 12:30 e 16 – 19:30.

Marino Iotti nasce a Reggio Emilia nel 1954 e ancora giovanissimo dà inizio ad un percorso pittorico che arriverà ad interessare autori e critici quali Achille Bonito Oliva, Claudio Cerritelli, Francesca Baboni, Giuseppe Berti, Marinella Paderni, Massimo Mussini e Sandro Parmiggiani.

Apprende le basi tecniche frequentando i corsi che il professor Giulio Soriani teneva alla Piccola Accademia di Regina Pacis e successivamente con lo scultore Ugo Sterpini. Nel 1978 inizia la sua attività espositiva a Scandiano (RE) con “Studio aperto”, uno studio – galleria che voleva essere punto di incontro e confronto tra gli artisti. Anche se sempre più affascinato dalla pittura aniconica Iotti dedica una parte dei primi anni Ottanta allo studio della pittura italiana del Novecento.

Numerosi sono i ritratti dipinti, dalla forte impronta psicologica, ispirandosi ad artisti quali Casorati, Funi, Sironi. Studio che consente all’artista di rafforzare le proprie capacità tecniche. Tuttavia è con artisti quali Graham Sutherland e Giacometti che avviene il graduale passaggio ad un linguaggio dapprima simbolico (con temi quali l’ecologia e l’orrore per la guerra) per passare poi ad una pittura astratto informale. L’incessante ricerca è il dato che caratterizza tutta l’opera di Marino Iotti: una ricerca continua, mai forzata e sempre in divenire, uno studio appassionato dei sottili equilibri che il colore e il segno possono ancora trasmettere.

Nell’ultimo decennio inizia la collaborazione con la Saletta Galaverni di Reggio Emilia, dove presenta due personali nel 2004 e 2009, e la Galleria Nickel di Seebruck in Germania, dove espone nel 2002 e 2004, più altre mostre collettive. Nel corso degli anni Iotti ha tenuto numerosi laboratori con bambini di scuole materne comunali della provincia di Reggio Emilia e persone affette da disagio mentale: esperienze stimolanti dal punto di vista sia sociale sia creativo.