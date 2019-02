“Desbarassu” – Sconti e promozioni a Savona

Le botteghe del centro storico di Savona e non solo organizzano per i giorni 16 e 17 febbraio la 24esima edizione del “Desbarassu”, il tradizionale appuntamento del commercio dedicato alle bancarelle con prezzi scontati e promozioni. I negozianti aderenti proporranno occasioni con sconti superiori a quelli proposti nei saldi di stagione: dalle 9 alle 20 si potrà passeggiare per Savona e inseguire un buon affare.

Sono circa cento le attività commerciali che hanno aderito al “Desbarassu” di quest’anno, garantendo una vasta scelta per qualche acquisto. Come da tradizione i commercianti esporranno i loro prodotti sui banchi davanti ai negozi mettendo in sfoggio i loro articoli.

Il “Desbarassu” invernale arriva dopo i saldi invernali e rimane un appuntamento appezzato da residenti e turisti alla ricerca di centinaia di occasioni da non perdere.