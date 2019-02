Denia Ridley e Marc Devine in concerto alla SOAMS di Solva

Sabato 23 febbraio alle 21 si svolgerà l’inaugurazione della sede SOAMS di Solva, frazione di Alassio, con un concerto di musica jazz con l’affascinante voce di Denia Ridley e il pianista americano Marc Devine. Denia Ridley è nata a Panama e cresciuta ad Austin (Texas) e conterà sull’accompagnamento di un rispettato pianista bepop come Marc Devine, affermato solista della scena jazz di New York City. Completeranno il gruppo il contrabbassista Gian Paolo Bertone e il batterista alassino Piergiorgio Marchesinialla.

Di loro è stato detto:

“Il quartetto di Denia Ridley e Marc Devine trascina il pubblico in un mondo di canzoni senza tempo trasmettendo, coinvolgimento ed emozioni di un’epoca d’oro del jazz”.

La rinnovata sede della Società di Mutuo Soccorso di Solva è stata aperta lo scorso dicembre dopo aver terminato un lungo iter che ha permesso la realizzazione di una bellissima sala multimediale con vetrate vista mare, che si presenta perfetta per l’organizzazione di eventi ludici e culturali oltreché per le numerose attività dell’associazione, fondata nel 1887.

“Tempo addietro questa sede veniva anche utilizzata come asilo della frazione prima che il Comune realizzasse la scuola – spiega il presidente Giacomo Nattero – L’immobile così com’è ora è stato atteso per dodici lunghi anni: il progetto prevedeva la creazione di una sala polivalente per organizzare manifestazioni concerti conferenze e quant’altro e il nostro statuto prevede che vi si svolgano attività che elevino l’apporto culturale dei soci”.