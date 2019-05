Demy Canepa e Caterina Galleano espongono le loro opere alla Gallery Malocello

Da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 18 Demy Canepa e Caterina Galleano, madre e figlia, espongono le loro opere nella Gallery Malocello di Varazze, sede dell’Associazione Artisti Varazzesi.

Caterina Galleano è nata a Savona e vive e opera a Varazze. Portata sin da piccola per l’arte, nelle sue più svariate interpretazioni e sfaccettature, trova in primo tempo una sua dimensione nella danza moderna e latino americana, ricca di tante soddisfazioni e dopo la passione per il movimento sposta la sua creatività nel colore, nelle forme e scopre il bello di poter fermare sulle sue tele con pennelli quanto più si avvicina al suo mondo.

Cattura con animo sensibile e gentile attimi, volti umani, natura, animali in genere, fiori. Ormai diventati il suo quotidiano si è formata frequentando diversi corsi di pittura e l’atelier di un illustre maestro genovese, Carlo Calvi, maturando e sperimentando la sua espressività chiamata realtà oggettiva, infondendo nei suoi dipinti quasi “soffi di vita”.

Demy Canepa, varazzese di nascita, ha espresso nel tempo la predisposizione per varie forme d’arte con forte creatività e la voglia di sperimentare nuove idee. Amante dei colori vivaci, trova una sua dimensione nell’astratto dove può dare spazio all’immaginario ed alla manualità, creando quadri informali gestuali e materici oppure creazioni floreali. Definisce la pittura la “medicina” ideale per il corpo e specialmente per l’anima.