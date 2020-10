Dego, il tartufo ospite d’onore alla fiera “Sapori d’autunno”

Dego. Il 3 ottobre dalle 8 alle 13 la tradizionale fiera promozionale di prodotti tipici, organizzata da Comune, Pro Loco e Associazione Insieme è Meglio, che si tiene ogni primo sabato del mese, sarà nel segno della trifola con una dimostrazione pratica e tanti altre attrazioni. “Sapori d’autunno” renderà piazza Panevino un crocevia di profumi, specialità e incontri.

A partire dalle ore 10 si terrà un corso teorico pratico sulla ricerca dei tartufi tenuto da Roberto Milani. Il trifolau farà insieme ai suoi cani una dimostrazione delle tecniche di raccolta del prezioso tubero.

In aggiunta alla minimostra pomologica “Mele de na vota”, a rendere ancora più invitante la manifestazione sarà poi i rappresentanti della New Volley Valbormida e la Pro Loco faranno cucinando il panfritto, che in ottemperanza alle normative antiCovid-19 sarà servito in sacchetti da asporto. A tal proposito gli organizzatori invitano i partecipanti a contattare Gabriele al 349 1082550, Corrado Ghione al 347 6978247 o Jessica Bogliacino al 349 3779613 per una prenotazione entro venerdì 2 ottobre.

“Da circa un anno insieme all’assessore al Commercio Jessica Bogliacino abbiamo deciso di cercare di potenziare il piccolo mercatino mensile – spiega il vicesindaco e assessore al Turismo Corrado Ghione – Oltre ai banchetti di prodotti tipici, che sono aumentati di numero, ogni mese la Pro Loco prepara un piatto da asporto e noi dell’amministrazione organizziamo un evento”.

“Questo mese il protagonista non poteva che essere il tartufo – prosegue – Abbiamo invitato dei trifolau che ci spiegheranno tutto sul mondo dei tartufi, anche con dimostrazioni pratiche con cani da tartufo. Inoltre molti negozi prepareranno una specialità od effettueranno sconti e offerte su alcuni prodotti. Il nostro scopo principale è far conoscere il paese e le sue attività commerciali e dare agli abitanti di Dego e dintorni la possibilità di acquistare prodotti tipici locali e rarità gastronomiche e artigianali”.