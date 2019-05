Decrescita Bike Tour – Una giornata di festa e incontri sui cambiamenti climatici

Con il patrocinio del Comune di Savona il Gruppo di Acquisto Savonese e il Circolo Savonese del Movimento per la Decrescita Felice accoglierà sabato 1 giugno la tappa conclusiva del Decrescita Bike Tour 2019 che dalla Val Susa, passando per Torino e varie città piemontesi, giungerà nel capoluogo. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, promuove la conoscenza reciproca tra progetti locali virtuosi e il concetto di decrescita. Il percorso si snoda pedalando tra campagne e città, tra progetti agricoli e sociali, chiacchierate, visite guidate, dibattiti pubblici e incontri in piazza.

A Savona sarà una giornata pubblica di festa e incontri sui cambiamenti climatici e sulle alternative per superare le crisi economica, sociale e ambientale che caratterizzano l’attuale momento storico, presentando anche la nostra visione della decrescita. La mattina alle ore 9:45 il ritrovo a Lavagnola, all’inizio della pista ciclabile di corso Ricci. Alle 10 partenza della Passeggiata Ciclabile che attraverserà per corso Ricci, corso Viglienzoni, Prolungamento, via Gramsci e Aurelia e giungerà alla Margonara, dove sarà effettuata la pulizia delle spiagge.

Nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19 in corso Italia attività ricreative, spettacoli musicali e teatrali e stand delle associazioni ambientaliste sul tema “Contrastare i cambiamenti climatici” con autoproduzioni, baratto di oggetti usati, presentazioni. Alle ore 16 in corso Italia, o in caso di pioggia nella Sala Rossa del Municipio, si svolgerà la tavola rotonda su “Quali sfide e quali alternative per un’economia che non cresce”, a cui sono invitati ConfArtigianato, CNA, Unione Industriali, CISL, CGIL, UIL e l’esperto Maurizio Pallante.

Nei Paesi occidentali la crescita del prodotto interno lordo nell’ultimo decennio si è ridotta costantemente, oggi molti economisti parlano non di una crisi passeggera ma di un cambiamento strutturale; allo steso tempo la sfida ambientale pone vincoli e necessità impellenti che influenzeranno pesantemente la visione economica dei prossimi decenni. Il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, su indicazioni del Movimento per la Decrescita Felice, ha elaborato un modello di macroeconomia presentato lo scorso autunno, spunto per il dibattito che si svolgerà nel pomeriggio.