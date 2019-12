Domenica 5 gennaio con partenza e arrivo a Spotorno si tiene la decima edizione della “RandoBefana”. La bandierina dello start si abbasserà alle ore 8:45 in piazza della Vittoria.

Come sempre il tradizionale appuntamento sulle strade della Riviera di Ponente prevede due percorsi: il lungo di 200 ok sulla rotta Spotorno – Sanremo – Spotorno e il corto di 120 km con base a Spotorno e giro di boa ad Imperia.

La chiusura delle iscrizioni è fissata per martedì 31 dicembre. Non sarà possibile iscriversi in loco il giorno della manifestazione e per questioni di viabilità resta fissato a 400 il numero massimo di partecipanti.