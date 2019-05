Davide Van De Sfroos chiude la rassegna “In Punta di Suono”

Anche la seconda rassegna “In Punta di Suono”, nel magico scenario delle Grotte di Borgio Verezzi, si conferma una rassegna da “tutto esaurito”. Sarà Davide Van De Sfroos a chiudere questa fortunata edizione con un incontro di musica e parole già sold out da giorni.

Venerdì 17 maggio alle ore 21 Davide Van De Sfroos, cantautore e musicista lombardo noto per le sue canzoni in dialetto “tremezzino” “laghée” diffuso sulle sponde del lago di Como, ripercorrerà la sua storia in un incontro di musica e parole. Diciotto anni di carriera musicale con la pubblicazione di sei album di inediti e decorati dalle vittorie del Premio “Maria Carta” e due volte del Premio “Luigi Tenco” come Miglior autore emergente e come Migliore album in dialetto.

La rassegna patrocinata dal Comune e organizzata dalla Cooperativa Sociale Arcadia si pone come obiettivo la valorizzazione culturale e la promozione delle grotte, che già in passato hanno ospitato eventi musicali e teatrali.