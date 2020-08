David Riondino è “Il corsaro nero” a Testico

Teatro Pubblico Ligure torna a Testico, dove, dopo il successo di “Uccidete Socrate” con Ermanno Bencivenga, presenta il nuovo progetto “Capitani coraggiosi”, ideato e diretto da Sergio Maifredi, con il sostegno del Comune (ingresso ad offerta libera fino ad esaurimento posti e regolato dalla normativa vigente).

Martedì 19 agosto alle ore 21:30 in piazza IV Novembre David Riondino interpreta “Il corsaro nero” dal romanzo di Emilio Salgari. “Capitani coraggiosi” descrive gli uomini che hanno affrontato con coraggio viaggi e navigazioni.

“La grande letteratura di mare in un viaggio a tappe, come scali di una rotta attraverso gli oceani – spiega Maifredi – Marinai, naufraghi, esploratori attratti dal folle volo come acrobati di uno spettacolo che ha come teatro il mare, come chapiteau il firmamento. Il nostro progetto dà voce ai protagonisti in un racconto orale di avventure antiche quanto l’uomo”.

“Il corsaro nero”, pubblicato da Emilio Salgari nel 1898, è ambientato nel Mar dei Caraibi durante il XVII secolo ed è il primo di una serie di cinque romanzi noti con titolo “I corsari delle Antille”, che ha come protagonista il Cavaliere di Roccabruna. La prima edizione fu pubblicata nell’anno in cui Salgari visse a Genova, dove conobbe l’editore Anton Donath, e la prima edizione arrivò a 100mila copie vendute.

Pallido, sempre vestito di nero, il Cavaliere di Roccabruna, Signore di Ventimiglia, divenuto corsaro per vendicare il fratello ucciso a tradimento dal duca Wan Guld, al soldo degli spagnoli, è uno dei personaggi più celebri del romanzo d’avventura italiano. Abbordaggi, battaglie, duelli ma anche l’amore che colpisce in modo inaspettato. David Riondino e Sergio Maifredi lo restituiscono al pubblico come una ballata, un racconto da ascoltare a voce alta, una saga fantastica.