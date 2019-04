Venerdì 3 maggio alle ore 20:30 all’Anfiteatro Romano, in zona Monte, sull’antica via romana Julia Augusta, David Riondino e Dario Vergassola raccontano “L’ultima Odissea – Canto XXIV”, progetto e regia di Sergio Maifredi, produzione del Teatro Pubblico Ligure.

Che il viaggio non sarebbe terminato con l’arrivo a Itaca Odisseo lo sa bene da quando, nel regno dei morti, nel nono canto, ha incontrato Tiresia. L’indovino cieco glielo ha predetto: dopo la strage dei pretendenti dovrà rimettersi in cammino, per terra questa volta, lontano dal mare, portando sulla spalla un remo, come una croce, come un’espiazione.

La meta non avrà le coordinate precise che individuano Itaca sulla carte nautiche. Ma quando Odisseo sarà così lontano dal mare che, al suo passare, la gente scambierà il remo per un ventilabro allora sarà giunto alla fine delle sue fatiche. Potrà fare sacrifici agli dei e tornare in patria. Questo viaggio per terra è una seconda Odissea a cui Omero allude e che con molte probabilità è pure esistita in forma orale e scritta ma di cui le tracce si sono perdute.

Riondino e Vergassola da lì partono, dai patti di pace, che chiudono i ventiquattro canti dell'”Odissea” che conosciamo e ci trasportano in un’altra Odissea tutta immaginata, enigmatica e misteriosa e forse mai scritta se non l’immaginario di ognuno di noi. Ovviamente, come è nel carattere di Riondino e Vergassola, con ironia, intelligenza, irriverenza.

È possibile acquistare i biglietti presso il nuovo IAT della Torre Civica. Sono disponibili 180 posti. Servizio navetta da piazza Petrarca dalle ore 19.