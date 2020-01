Dark, Indie & Folk – Emily Jane White from California at Raindogs

Non è più una novità la classe della cantautrice californiana Emily Jane White, scoperta e inizialmente coccolata da David Tibet dei Current 93.

Dopo gli apprezzati “Blood/Lines” e “They moved in shadow all together” giunge al sesto disco ufficiale con “Immanent fire”. Melodie suadenti e fortemente evocative, una vena creativa in piena crescita che sancisce il totale distacco dal cliché – ormai decisamente riduttivo – di “più credibile erede di Cat Power”.

Ingresso 10 € con tessera ARCI. È possibile prenotare l’ingresso al concerto inviando un’e-mail e inserendo come oggetto Prenotazione Emily Jane White.