“Dark Dinner” – Cena multisensoriale al buio

Dopo più di un anno e ricevute molteplici richieste Gravina Sebastiano e Lupetti Shadia, imprenditori non vedenti, organizzano una cena al buio di solidarietà per far vivere ai partecipanti una vera e propria esperienza multisensoriale a cui non si può mancare. La serata avrà luogo martedì 14 maggio alle ore 20:30 nella Birreria Brasserie Iguana, locale molto frequentato in via Nicolò Chiazzari 41.

La cena al buio è un evento multisensoriale che si svolge in un normale locale che, per l’occasione, viene appositamente reso totalmente buio rendendo inutile l’utilizzo della vista. Luci spente, fonti di luci inesistenti e camerieri non vedenti esperti come guide per tutta la serata saranno infatti loro a prendersi cura di voi, invertendo di fatto i ruoli. Ma non solo! A guidarvi ci saranno anche i vostri quattro sensi: gusto, tatto, udito e olfatto.

Il menù sarà tenuto segreto e sarete voi a scoprirlo utilizzando al massimo il gusto e l’olfatto, mentre con il tatto dovrete prendervi cura del vostro bicchiere, del vostro piatto e delle vostre posate e con l’udito comunicare senza la vista con chi vi sta a fianco o o fronte a voi, il tutto nel buio più profondo, dove la libertà regnerà per tutta la sera, annullando di fatto i pregiudizi sia sulle persone sia su ciò che di solito si guarda prima di assaggiare.

I camerieri non vedenti vi accoglieranno e vi accompagneranno al tavolo, vi faranno accomodare e, una volta tutti seduti al proprio posto, avrà inizio questa magnifica esperienza in cui dovrete affidarvi ai vostri quattro sensi. Infatti i ragazzi non vedenti non faranno altro che servire ai tavoli come in un normale servizio e raccontare fatti e storie che riguardano non vedenti o loro direttamente.

Trattandosi di un evento di solidarietà una parte dell’incasso verrà devoluto all’Ospedale “Giannina Gaslini” di Genova. Al termine della serata si svolgerà una piccola lotteria inclusa nel costo della cena con alcuni piccoli tre premi in palio.

Prenotazioni: SMS / messaggio WhatsApp al numero 3925464157 entro e non oltre il 30 aprile indicando nome e cognome, numero di posti da riservare, eventuali allergie o intolleranze alimentari per ogni partecipante.

Costo a persona: 30 € (comprensivo di menù con alcuni dei piatti più gustosi del locale, acqua, vino, caffè e numero della lotteria che vi sarà consegnato una volta giunti davanti al locale stesso)