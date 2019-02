Dario Moccia e Tuono Pettinato presentano “Big in Japan”

Giovedì 28 febbraio alle ore 16 presso Comics Corner, in via Verzellino 33R a Savona, Dario Moccia e Tuono Pettinato presentano il volume “Big in Japan”, edito da Rizzoli. Ii Giappone come non lo avete mai immaginato! Una personalissima guida nata da un momento biografico dell’irresistibile duo: da una parte Tuono Pettinato, che affronta il suo primo viaggio nella terra del Sol Levante, dall’altra un brioso Moccia, che ha fatto del Giappone una seconda casa, che veste gli abiti di un adorabile Virgilio.

Dario Moccia e Tuono Pettinato ci regalano un divertente racconto biografico che nasce come guida agli usi e i costumi del Giappone, questo mondo che ancora per molti sembra lontano. Tuono Pettinato si ritrova così on the road, lasciando il suo studio e le sue abitini per seguire un frizzante Moccia, che si rivela essere un Virgilio brioso ed esplosivo, come ci rivela ogni volta che pubblica un video su YouTube.

Una collaborazione che ci diverte, ci fa riflettere e ci mette davanti alla realtà che il Giappone non è solo un’idea di nazione lontana dal resto del mondo ma ci insegna a capire una terra che è molto più vicino a noi di quello che immaginavamo. Basta imparare a conoscerla. Dario Moccia ci accompagna così nella terra del Sol Levante insegnandoci usi e costumi in maniera divertente mentre Tuono Pettinato ci fa sentire a nostro agio alla scoperta di un Paese un po’ diverso.