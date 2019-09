“Danze in passerella” a Cosseria

Giovedì 5 settembre alle 20.30 presso l’area dei festeggiamenti della Pro Loco di Cosseria, il Comune in collaborazione con la stessa Pro Loco organizza la terza edizione della Sfilata di moda.

Nata nel 2017 a seguito dell’accettazione di Cosseria all’offerta da parte di Regione Liguria del red carpet, l’edizione 2019 si chiamerà “Danze in Passerella”, poichè ci sarà un dj che allieterà con musica e dance a fine manifestazione.

Come per le scorse edizioni ci saranno attraenti intermezzi durante la sfilata e interventi a favore del sociale. Sarà presente l’associazione nata a Saliceto e che coinvolge anche comuni della Valbormida ligure come Cosseria denominata “I Care Valbormida”, attiva sul territorio con differenti iniziative: promuove la cultura nelle scuole, collabora con le Caritas ritirando presso i supermercati la merce in prossimità della scadenza e donandola alle famiglie che ne necessitano.

Inoltre annualmente l’associazione effettua eventi itineranti nei comuni e quest’anno sarà a Cosseria per premiare chi si è distinto nella cultura e nel volontariato, con parte delle offerte e di parte del ricavato dalla cena in Pro Loco devoluta a un’associazione benefica e a una famiglia cosseriese.

Parteciperanno alla serata, dalla trasmissione “Tu si que vales”, il comico Carlo De Benedetto, in arte Sta Ninja e l’ASD Atmosfera Danza di Cairo Montenotte.

Coloro che lasceranno un’offerta avranno diritto a partecipare a fine serata a un’estrazione gratuita.