Danzastudio Varazze presenta il Saggio di Fine Anno Accademico “Sfumatura di Cigno”

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Danzastudio Varazze organizza per sabato 15 giugno 2019, presso il Palazzetto dello Sport di Varazze in Piazza Gen. C. A. Della Chiesa, il Saggio di Fine Anno Accademico, intitolato “Sfumatura di Cigno“, con inizio esibizioni allievi alle ore 21:00.

Gli organizzatori invitano amici, parenti e la cittadinanza tutta ad intervenire per assistere alle performance degli allievi dei corsi di Danza dell’anno 2018-2019.

«Si sta avvicinando la data del Saggio di Fine Anno Accademico … io lo chiamo ancora così!- scrive la nota e brava Insegnante e Coreografa Giovanna Badano sulla pagina facebook dell’Associazione – È bello, il Saggio! È davvero il premio finale per ogni allieva o allievo e, perché no, anche per noi insegnanti. Vedere il frutto di un anno di studio, i miglioramenti e la gioia negli occhi di ognuno di loro, sono la ricompensa più bella. Il valore che ha lo spettacolo è infinito. Si creano gruppi affiatati, coesi, amicizie e affinità artistiche, si impara la Danza e a stare insieme. Una scuola di Danza, secondo me, dev’essere così, professionale e seria nella didattica e nel rispetto delle regole e poi, imparare a vivere i bei momenti insieme. Il lavoro dietro le quinte è davvero immenso, ma se c’è la passione … vai ovunque!»