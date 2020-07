Danza e concerto del Mali e West Africa al Parco Asinolla

Nel suggestivo Parco di Asinolla sabato 25 luglio si terrà un concerto dal vivo e uno stage di danza del Mali e West Africa per assaporare l’atmosfera del West Africa in un meraviglioso parco naturale a 5 minuti dal mare, con Bifalo Koujate, Petit Solo Diabate, Daouda Diabate e Bamba Dieng.

Il programma di incontro e scambio culturale è così organizzato:

dalle 17.30 alle 20 – stage di danza;

alle 21.30 – concerto.

Nel corso della serata è possibile fare aperitivo, cena e colazione.

Per quanto riguarda i prezzi:

Stage 50€

Stage+concerto 60€

Solo concerto €12

Entrata concerto sconto coppia 10€ a testa.

Per partecipare è necessario iscriversi via whatsapp entro e non oltre il 20 luglio con caparra 50% ai numeri: 349 0721644 (Serena) o 346 1297773 (Elisa).