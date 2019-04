Daniele Debernardi in scena con “Raperonzola”

Nell’ambito della rassegna “Sabato a Teatro” il 6 aprile alle ore 21 al Teatro “Vittorio Gassman” il Teatrino dell’Erba Matta porta in scena “Raperonzola” di e con Daniele Debernardi, spettacolo di teatro d’attore per bambini dai 3 anni in sù.

Raperonzola è una fanciulla dalle lunghe trecce. Un’orca la tiene prigioniera in una torre, ma arriverà un principe che la libererà. Per raccontarvi questa storia abbiamo realizzato una torre che gira su se stessa, ispirata alle sculture dell’artista trentino Pietro Weber, in cui si sviluppa tutta la vicenda.

I protagonisti sono grandi pupazzi mossi a vista dal narratore che convive con loro: raccontando, litigando e muovendo tutto in un’armonia magica di suoni e rumori che caratterizzano gli stati d’animo dei personaggi. Raperonzola è uno spettacolo comico e poetico che mostra come la vita sia un ciclo continuo. Uno spettacolo dedicato alla figura femminile, alle madri, alle figlie e alle… orche!

Ingresso: 6 € adulti e bambini