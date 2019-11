Daniela Piazza presenta “La musica del male”

Venerdì 15 novembre alle ore 21 nella Sala Consiliare del Municipio di Celle Ligure, in via Boagno, la storica dell’arte e diplomata al conservatorio Daniele Piazza presenta la sua ultima fatica letteraria “La musica del male” (Rizzoli).

Si narra la storia mai raccontata di uno strumento musicale. Quando nel 1482 Leonardo da Vinci giunge a Milano in veste di ambasciatore per conto di Lorenzo De Medici porta con sé in dono una lira d’argento a forma di teschio di cavallo, che ha progettato e costruito personalmente. Artista già noto a Firenze, Leonardo è anche un musicista, oltre che pittore e inventore, e arriva alla corte di Ludovico Sforza con due seguaci: il giovane allievo Atalante Migliorotti e Tommaso Masino, esperto nel leggere i moti degli astri e studioso di magia, che si fa chiamare Zoroastro.

Ben presto però lo strumento pensato da Leonardo rivela delle proprietà che sfuggono all’intelligenza del suo inventore: già alla prima esibizione pubblica il maestro intuisce infatti che la lira è dotata di volontà propria e le melodie che ne scaturiscono sono uniche e potenti, capaci di mettere in profonda connessione l’anima di chi la suona e di chi la ascolta.

Leonardo mosse l’arco sulle corde e fu musica. Una musica che lui stesso non aveva mai sentito. In quel momento accadde l’impossibile.

Argomenti affascinanti e un po’ enigmatici che l’autrice ascrive per il 95% alla realtà storica e per il 5% all’invenzione romanzesca: per saperlo è necessario partecipare alla presentazione.