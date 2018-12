Daniela Castiglione presenta il libro – progetto “Ai piedi di Santiago”

Venerdì 21 dicembre alle ore 17:30 presso la Biblioteca Civica di Albenga si terrà la presentazione del progetto e del libro “Ai piedi di Santiago” di Daniela Castiglione (edizioni Ediciclo). L’autrice sarà intervistata da Eliana Laquaglia e piacevolmente accompagnata dalle letture di Daniela Bruzzone e dalla musica di Mauro Pinzone.

Il libro è nato da un progetto di baratto pellegrino fatto sul Cammino di Santiago. Daniela Castiglione è infatti reflessologa plantare nonché burattinaia di professione da molti anni e nel 2016 ha percorso il Cammino francese, donando massaggi ai piedi dei pellegrini in cambio delle loro storie.

Inoltre, rifacendosi agli antichi cartografi, ha disegnato come vecchie mappe le linee dei piedi di ogni viandante: ne sono nati originali disegni che rappresentano i piedi di ogni pellegrino e il loro personale cammino. Il progetto ha riscosso molta curiosità anche presso la stampa nazionale ed è stato citato in numerose riviste.

Ero curiosa di sapere perché così tante persone avessero intrapreso quella via. Ognuno porta i sentieri della propria vita, come un percorso, tracciati sotto piedi e mani. Come un viaggiatore antico, con taccuino e penna, avrei disegnato a mano le linee delle mappe dei piedi dei viandanti diretti a Santiago: ogni mappa una vita diversa, ogni linea un sentiero.

Daniela Castiglione è nata a Genova e cresciuta ad Alassio ora vive a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. È insegnante di italiano, storia e geografia per la scuola superiore e burattinaia, professione che l’ha vista esercitare in tutt’Italia. Da più di quindici anni è appassionata di reflessologia plantare e altre discipline olistiche del benessere. Da alcuni anni è diplomata alla scuola triennale di reflessologia plantare FIRP (Federazione Italiana Reflessologia del Piede) e sta intraprendendo il percorso per diventare insegnante nella stessa scuola.