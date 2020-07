“DANCEisNOTaCRIME” nel Castello di Roccavignale

Dopo il primo episodio di lancio tenutosi nel Castello di Cosseria lo scorso 28 giugno, lo staff di Restart Dj torna a portare la musica e un djset alternativo in un altro luogo inconsueto. Il 19 luglio sarà la volta del Castello di Roccavignale.

Come in precedenza, il format “DANCEisNOTaCRIME” include un flashmob con riprese aeree e videomaker per dimostrare che è possibile ballare rispettando le distanze entro limiti definiti dai famosi nastri in stile “Crime Scene”. Il tutto inizierà alle ore 18 e proseguirà tutta la serata.

A corredo sarà presente un’area ristoro a cura del Bar del Castello di Millesimo. L’ingresso è limitato a 100 posti accreditati in precedenza, non sarà possibile accedere senza accredito o acquistare biglietti all’ingresso. Per prenotare soccorre recarsi presso il Bar del Castello a Millesimo.

La DJ Lineup in fase di completamento ha già confermate le presenze in consolle di Paolo Petrillo, Fabio Spacepromo, ARIDO, El Coach ed altri ospiti che saranno comunicati a breve.

Possiamo anticipare che lo staff di Restart Dj sta chiudendo accordi per replicare il format anche in altri castelli dell’entroterra savonese, un modo diverso di divertirsi, creato per portare la musica in contesti poco frequentati o conosciuti del nostro territorio.