Dance your life ad Albisola con “Golden Pride” e “White & Gold”

“Bisogna cambiare tutto perché non cambi nulla!” è lo slogan del party “Golden Pride” in programma venerdì 30 agosto ai Golden Beach di Albisola Superiore. Perché l’amore ha mille colori… La serata lascerà gli ospiti del club a bocca aperta, dalla cena fino al mattino! Si parte con una cena animata da Max Voice e Max Lepri, poi si prosegue con la guest voice Francesca Galliano e un performer di razza come Danilo Visconti. In consolle dj Luca Scremin & Marco Oky.

Sabato 31 agosto il divertimento continua con l’evento “White & Gold”, dedicato agli amanti della vodka e dello champagne d’eccellenza. Infatti verrà presentata la nuova bottiglia di vodka Belvedere firmata dalla celebre cantante Janelle Monae. Chi preferisce lo champagne potrà invece regalarsi una prestigiosa bottiglia dorata di Moet Imperial. Come sempre ai Golden Beach c’è la possibilità di cenare con stile e pure al centro della scena, visto che la cena è servita e animata… in consolle dj resident Luca Scremin e Jack Briatore insieme allo special guest dj Benny (Gilda). Alla voce invece c’è Simone Algeri. Animazione by Mami Chula.

Ai Golden Beach il divertimento inizia presto e finisce all’alba o quasi. Dalle 21:30 c’è la possibilità di cenare nel ristorante estivo. Il format, assolutamente divertente e scatenato, è una cena d’eccellenza servita al tavolo e animata da un intrattenimento che fa divertire. Si sceglie tra menù di mare e di terra e il costo della cena è già comprensivo di ingresso disco.