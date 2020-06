“Dance is not a crime”: flashmob & djset al Castello di Cosseria

In queste settimane di ripartenza si è sentito spesso associare il rischio di assembramento con il divertimento, soprattutto identificandolo con il ballo nei locali. A differenza delle molte iniziative simboliche di protesta, che hanno visto il settore dell’intrattenimento sul piede di guerra, “Dance is not a crime” non è una protesta ma una risposta.

L’evento nasce sia come Flash mob per dimostrare come si possa ballare seguendo le linee guida del distanziamento, sia per proporre un’esperienza alternativa di svago in luoghi non convenzionali, immersi nella natura e spesso da riscoprire. Rigorosamente su prenotazione e a numero chiuso per permettere il rispetto delle direttive, l’evento verrà ripreso da videomaker per rendere virale l’iniziativa e verrà prossimamente riproposto anche in altre località italiane.

Gli ospiti prenderanno posto in aree delimitate dal nastro “Police Crime Scene” e potranno ballare gustando un aperitivo, saranno presenti tutor d’area per dare informazioni ed assistenza. Magliette e mascherine saranno personalizzate con le grafiche dell’iniziativa.

Il primo episodio si terrà domenica 28 giugno presso l’area del Castello di Cosseria dalle ore 17 alle 21 (max 50 ospiti accreditati):

• Ritrovo presso il municipio di Cosseria

• Registrazione partecipanti precedentemente accreditati online

• Camminata di 1,5 km nei boschi del paese

• Flash mob all’interno del Castello

• Dj set Paolo Petrillo – Fabio Spacepromo – Arido – El Coach

• Area ristoro