“Dalle nostre parti” – Francesco De Nicola spiega Eugenio Montale

Venerdì 13 dicembre alle ore 15:30 nell’Aula Magna del Liceo Chiabrera Martini, in via Aonzo, a Savona il professor Francesco De Nicola spiegherà “Eugenio Montale dal ‘male di vivere’ a ‘un’alba che domani per tutti si riaffacci’.

Il nome di Montale è noto a tutti: la sua fortuna ai giorni nostri davvero incontestabile, versi o i titoli delle sue poesie ricorrono nei social network, nei siti Internet, in blog dedicati alla poesia, riviste e pubblicazioni periodiche di ogni genere. Negli anni Settanta, poco prima di ricevere il Nobel per la Letteratura, il poeta genovese elencava ad un corrispondente i principali temi della sua poesia: l’amore, il desiderio dell’uomo di infrangere la “catena ferrea della necessità”, il miracolo laico che consente di trovare un varco in essa, il paesaggio “qualche volta allucinato ma spesso naturalistico: il nostro paesaggio ligure, che è universalissimo”.

“Oh allora sballottati come l’osso di seppia / dalle ondate svanire a poco a poco, diventare un albero rugoso / o una pietra levigata dal mare, nei colori fondersi / dei tramonti” sono alcuni versi tratti da “Riviere”, in cui gli ossi di seppia, scheletri di esseri viventi abbandonati sull’arenile dal mare, rottami, residui minimi, levigati e inariditi, simboleggiano la poesia di Montale, scabra e levigata come il paesaggio di Liguria.

A lui Montale e alla sua poesia, non solo a quella degli “Ossi di seppia” ma anche delle raccolte successive e spesso meno note, è dedicata la conferenza di apertura del ciclo “Dalle nostre parti. La letteratura in Liguria dal Novecento ad oggi”, organizzato anche quest’anno dal professor Pier Luigi Ferro per conto del Liceo Chiabrera Martini. La conferenza sarà tenuta dal professor Francesco De Nicola, docente di Letteratura Italiana all’Università degli Studi di Genova e presidente del comitato genovese della Società Dante Alighieri.

“Dalle nostre parti” proseguirà il 30 gennaio con la lezione della professoressa Simona Morando dedicata a Italo Calvino, quindi l’11 febbraio con un’introduzione alla poesia di Edoardo Sanguineti a cura della professoressa Manuela Manfredini. Si concluderà infine l’8 aprile con un incontro con il poeta inglese contemporaneo Julian Stannard e le poesie genovesi di Sottoripa, di cui parlerà il professor Massimo Bacigalupo, che ne ha curato la traduzione per le edizioni Il Canneto di Genova.