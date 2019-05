“Dalla scuola bottega alla scuola diffusa” – Incontro con la designer Ester Manitto

Giovedì 30 maggio alle ore 18 alla Libreria Ubik la designer Ester Manitto terrà l’incontro “Dalla scuola bottega alla scuola diffusa, verso una città educante” e presenterà il suo libro “A lezione con A G Fronzoni. Dalla didattica della progettazione alla didattica di uno stile di vita” (Linee edizioni).

La Scuola Bottega persegue gli obiettivi fondativi di inclusione professionale e sociale, dalla valorizzazione delle risorse umane e dallo sviluppo di virtuose collaborazione tra il mondo della formazione e le aziende del territorio. Essa non vuole sostituirsi alle scuole, ma intende collaborare con esse per il successo scolastico degli alunni che presentano più difficoltà.

Ester Manitto (mamma, designer, docente) racconta l’incontro con un maestro, A G Fronzoni (designer e docente di fama internazionale), la frequentazione della sua scuola bottega, l’occasione di vivere un’esperienza educativa unica nel suo genere, il desiderio di dare vita a una didattica sperimentale diffusa verso il proprio dintorno per orientare verso la città educante. Uno spunto per confrontarsi sulla didattica attuale, a quanto si possa migliorare un panorama scolastico a volte cristallizzato in forme poco consone all’apprendimento.