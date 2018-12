Il Civico Museo Archeologico e della Città, gestito dalla Sezione Sabazia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, inaugura una serie di iniziative volte ad aprire in modo ancora più completo gli spazi museali al pubblico, offrendo un pomeriggio e una serata diversi con ospiti speciali.

Domenica 2 dicembre alle ore 17 nella sala video del museo, sul Priamar, si terrà la presentazione del libro “Dalla galletta dei Vichinghi al Brandacujun – Come dei naufraghi fanno conoscere in Italia lo stoccafisso”, un viaggio attraverso l’archeologia e la storia del pesce che ha cambiato il mondo con Laura Cerponi, Gianni Venturi e Simonetta Spinetti.

Laura Cerponi, autrice del libro “Il nobile veneziano e il pesce Valentino”, Gianni Venturi, autore di diversi libri di storia locale, e l’imprenditrice Simonetta Spinetti ci condurranno tramite letture da diari medievali, disegni e cronache in un viaggio di oltre mille anni fra Venezia e il Circolo Polare Artico, le coste dell’America del Nord e quelle dell’Africa NordOccidentale, fino alle repubbliche marinare e alle Albissole del ‘600 per narrarci la storia del pesce che ha cambiato il mondo: lo stoccafisso.

Ci saranno curiosità e ricette per chi non solo ama cimentarsi in cucina ma vuole anche saperne qualcosa di più. L’idea è unire alla tradizionale visita al museo, lungo lo splendido percorso espositivo che segue le vicende storiche della nostra città, un evento legato alle tradizioni locali che coinvolga i cittadini del comprensorio savonese.