“Dalla diagnosi all’uso degli strumenti compensativi”: corso per genitori con il Laboratorio StranaMente

Vado Ligure. Per cercare di rispondere attivamente alle esigenze delle famiglie il Laboratorio StranaMente ha deciso di coinvolgere i genitori in un breve percorso di conoscenza dei disturbi di apprendimento e avvicinamento agli strumenti compensativi proposti ai ragazzi con diagnosi.

Il corso si terrà nei sabati 9 e 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 11 presso il Poliambulatorio Fisios, in via Sabazia 30. Il costo per entrambe le date è 40 euro.

Nella prima mattina si tratterà della diagnosi di disturbo specifico di apprendimento, dei ruoli della famiglia e della scuola e del piano didattico personalizzato; nella seconda si parlerà di “Quale ruolo assumere con mio figlio nel fare i compiti?”, “Quali strumenti?” e “Come proporli?”.